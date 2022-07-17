في الزمن الصعب... "يا شربل صلي عنا" (صور)

في الزمن الصعب الذي يعيشه اللبنانيون على مختلف الصعد وفي شتى الاتجاهات، باتت الصلاة سلاحهم الوحيد لمواجهة موجة اليأس ومشقات الحياة التي باتت لا تحصى ولا تعد.



وفي هذه الأيام الثقيلة، يحلّ عيد القديس شربل في موعده السنوي الثابت، ومعه تتجه انظار كل اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب نحو بلدة بقاعكفرا الشمالية مسقط رأس القديس، و بلدة عنايا في جبيل حيث أمست المحبسة محجا لكل طالب سلام وفرح وايمان.

Advertisement