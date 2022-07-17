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لبنان

يروّج المخدرات باسم مستعار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-07-2022 | 07:15
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

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 ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، وردت معلومات للمكتب المذكور عن قيام شخص ملقب بـ "Bel" بترويج المخدّرات في مدينة صيدا ومحيطها.
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من خلال تكثيف الجهود الاستعلامية والرصد، تمكّن عناصر المكتب، من خلال نصب كمينٍ محكمٍ في صيدا، من توقيف المشتبه فيه، ويدعى:

- ب. ح. (من مواليد عام 1973، لبناني الجنسية)

ضبطت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، موضّبة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

- /٢٤٩٣/ غ. من "حشيشة الكيف".

-/٧٣٤/ غ. من "الحشيشة الأفغانية".

/٢٧٩/ غ. من مادّة الماريجوانا.

- /٣٥٢/ حبّة مخدّرة.

- أجهزة خلويّة.

- ميزان حسّاس.

- مسدس حربي.

لا يزال العملُ مستمراً لتوقيف آخرين، تجري متابعتهم بإشراف القضاء المختص.
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