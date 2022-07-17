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لبنان

بيان تحذيري لنقابة العاملين في هيئة اوجيرو.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-07-2022 | 07:27
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أعلنت نقابة العاملين في هيئة اوجيرو، في بيان "تحذيري"، أنه "بعدما تكررت الاعتداءات اللفظية واللااخلاقية على زملائنا العاملين في مركز تلقي الشكاوى والتي تمتد لتطال باقي العاملين وعائلاتهم بالاهانات والشتائم والتهديدات، وعلى الرغم من قيام جميع العاملين في الهيئة بتأمين وايصال خدمة الاتصال الهاتفي والانترنت واستقبال الشكاوى والطلبات ومعالجتها بالسرعة الممكنة وهم لم يتوانوا عن القيام بذلك مع ما يواجهونه من صعوبات واضطرارهم لتحمل كلفة بدلات النقل لوصولهم لمراكز عملهم من اساس رواتبهم التي لاتزال تحتسب دون اي مستوى مقبول، وعلى الرغم من التأخير في صرف الاعتمادات المالية الضرورية اللازمة لتسيير هذا المرفق الحيوي (مازوت وتجهيزات ولوازم)، وحرصا من المجلس التنفيذي للنقابة على كرامة الهيئة والعاملين فيها، نعلن التوقف عن القيام بأية اعمال صيانه او تركيب او استقبال المراجعات او اية خدمات أخرى وذلك يوم الاثنين 18/7/2022".
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وختمت النقابة بيانها: "كرامة الهيئة والعاملين فيها فوق اي اعتبار".
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