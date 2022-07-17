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لبنان

الحزن يسيطر على عرسال... الأهالي يودعون الضحايا

Lebanon 24
17-07-2022 | 07:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام الاهالي في بلدة عرسال بتشييع الضحايا الذين سقطوا جراء الحادث الاليم الذي واجهته البلدة.
 
وخلال التشييع ساد جو من الحزن الشديد في مختلف أرجاء البلدة.
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