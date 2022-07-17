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لبنان

حالات الغرق مستمرة... اليكم آخرها

Lebanon 24
17-07-2022 | 08:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة شاب لبناني (  مواليد ١٩٧٠ ) غرقاً في بحر مدينة صور، وتم نقل جثته إلى "المستشفى اللبناني الإيطالي"، وسط حضور للقوى الأمنية.
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