مع بداية الاسبوع هكذا سيكون الطقس... ومصلحة الارصاد الجوية تحذر من خطر إندلاع الحرائق

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبخاصة في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبخاصة في الداخل وجنوب البلاد ويستمر خلال الأسبوع المقبل.- معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان ليوم غد الاثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا، مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.- الثلثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، فيما يستمر الارتفاع جنوب البلاد، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات.- الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات معع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 31 درجة، في الجبال من 18 إلى 29 درجة وفي الداخل من 18 إلى 37 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات، وبخاصة المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 27°م.- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل 755 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05:39 وساعة الغروب 19:49"