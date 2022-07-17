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لبنان

حسن مراد أمينًا عامًّا لحزبِ الاتِّحاد

Lebanon 24
17-07-2022 | 08:33
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عقد حزبُ الاتحادِ المؤتمرَ العامَ الخامسَ عشرَ، اليوم الأحد في الخيارة- البقاع الغربي، تحت عنوان: "نعمل معًا من أجل ترسيخِ مسيرةِ التَّقدُّم والتَّحرُّرِ والوحدة"، ثمّ جرى خلال أعمالِ المؤتمر استعراضُ التقاريرِ السِّياسيَّةِ والتَّنظميَّة، حيث تمَّ إقرارُها مع التَّعديلات بعد مناقشتها، وفي الختام تمَّ انتخابُ حسن مراد أمينًا عامًّا  لحزبِ الاتِّحاد وأحمد مرعي نائبًا له، وجرى كذلك انتخابُ الأمانةِ العامةِ واللَّجنةِ المركزيَّةِ.
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