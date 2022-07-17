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لبنان

توضيح من إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي بعد وفاة مريض

Lebanon 24
17-07-2022 | 09:06
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أوضحت إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، في بيان اليوم، ملابسات وفاة الشاب د.غ.
 
وقالت: "تم استقبال المريض د.غ. في طوارئ المستشفى فور وصوله عبر سيارة إسعاف عند التاسعة ليلا وكانت إصاباته بالغة الخطورة، إذ تعرض لحادث عند السادسة صباحا، نتجت منه حروق من الدرجة الثانية والثالثة تتعدى نسبة 75% من مساحة الجسم (الوجه، العنق، الاطراف والبطن...)، بالاضافة الى كسر في الورك وجروح متفرقة في الرأس والوجه. وعند وصوله كانت حاله السريرية خطرة جدا: صعوبة تنفس gasping وتدن في مستوى الoxygeneالى ما دون ال50% (saturation O2)، ونبضات القلب 47/الدقيقة (Bradycardie). وفور وصوله أصيب بتوقف في القلب والتنفس (Arrêt cardio respiratoire)، فقام  الفريق الطبي والتمريضي بإنعاشه بكل الوسائل اللازمة ولكنه فارق الحياة رغم كل الجهود الطبية".
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وختمت: "إذ تتقدم إدارة المستشفى من عائلته بأحر التعازي مع تفهمها الكبير لمصابهم، تطلب من وسائل الإعلام والقيمين على وسائل التواصل توخي الدقة في سرد الوقائع والتأكد من المعلومات من المراجع المختصة قبل نشرها".
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