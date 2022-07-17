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لبنان
إخماد حريق في السويسة العكارية
Lebanon 24
17-07-2022
|
10:36
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اندلع حريق في خراج بلدة السويسة العكارية، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.
وقد سارع على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي ومتطوعوه الى مكان الحريق وعملوا على تطويقه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة والمشجرة، ثم عملوا على تبريد مكان الحريق، خوفا من إشتعاله مجددا بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
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