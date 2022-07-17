نقيب المحامين: ماضون قدماً في معركتنا لتحصيل حقوق المودعين

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موقف كسبار جاء في احتفال اقامه مكتب ياز كونسلت "YAZCONSULT" للمحاماة في لبنان، في يوبيله الخمسين، في منطقة بيروت الرّقميّة Beirut Digital District، وذلك في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، مفوّض قصر العدل في نقابة محامي بيروت عماد مرتينوس، سفير أنتيغوا وبربودا في لبنان حنّا عكر، وحشد من المحامين ورجال الأعمال. أعلن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنّ "النقابة ماضية قدماً، بمساندة بقيّة نقباء المهن الحرّة، في معركتها لتحصيل حقوق المودعين في لبنان"، مؤكداً أنه "لن يتراجع أمام أيّ ضغط من أيّ مرجع لأنه يتسلّح باستقلاليّته".موقف كسبار جاء في احتفال اقامه مكتب ياز كونسلت "YAZCONSULT" للمحاماة في لبنان، في يوبيله الخمسين، في منطقة بيروت الرّقميّة Beirut Digital District، وذلك في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، مفوّض قصر العدل في نقابة محامي بيروت عماد مرتينوس، سفير أنتيغوا وبربودا في لبنان حنّا عكر، وحشد من المحامين ورجال الأعمال.

واستهلّت فرح أبي عبدالله، من ياز كونسلت، الاحتفال بكلمة أكّدت فيها أن "نجاح ياز كونسلت في العالم ما هو إلا نموذج عن النجاح اللبنانيّ الذي سيبقى مضيئا في العالم ولن يغلبه واقع الأزمات في الوطن".

وبعد عرض فيلم وثائقيّ عن تاريخ ياز كونسلت، كانت كلمة للمؤسّس مارسيل يزبك أكّد فيها "وقوف المحامين إلى جانب النقيب كسبار، لا سيّما في حملته لاستعادة حقوق المودعين في المصارف اللبنانيّة".

وفنّد يزبك "عدم قانونيّة الإجراءات التي تتخذها المصارف في حبس أموال المودعين في ظل غياب قانون ينظّم الكابيتال كونترول، لا سيّما لجهة بنود فتح الحسابات التي تتذرّع بها المصارف في بعض إجراءاتها، والتي تشكّل كلها عقود إذعان غير قانونيّة، ولجهة تسديد المستحقات للمودعين بموجب شيكات مصرفيّة غير قابلة للتحصيل خارج لبنان".

بدوره، تلا الشريك المدير في ياز كونسلت المحامي جوزيف يزبك كلمة عبّر فيها عن "وجوب تضامن المحامين خلال فترة الأزمة الحاليّة، لا سيّما بين الذين كانت لهم الفرصة لدخول أسواق عالميّة قبل الأزمة، والذين لم تتح لهم هذه الفرصة في الوقت المناسب. وبالتالي، أصبح ذلك صعبًا عليهم في الوقت الحالي".

وقال إن "يد ياز كونسلت ممدودة لأي محام في لبنان من أجل مساعدته على بلوغ هذه الأسواق في العالم، لا سيّما أن إمكانيّات المحامي اللبناني كبيرة، ورجال الأعمال اللبنانيين موجودون في كلّ العالم، والأسواق كبيرة، وياز كونسلت مستعدّة لدعم كلّ محام في الجوانب والمعلومات التي تنقصه في هذا المجال".

كذلك، كانت كلمة للمحامية الدّكتورة ريتا عيد، من فريق عمل ياز كونسلت، شرحت فيها مجالات العمل للمكاتب اللبنانيّة، من لبنان إلى خارج لبنان، لا سيّما في موضوع التلزيم الخارجيّ للخدمات outsourcing.

وتخلل الاحتفال تكريم ياز كونسلت لنقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الذي اشاد في كلمة بالمكتب وتاريخه، مؤكداً أنّ "النقابة ماضية قدمًا، بمساندة بقيّة نقباء المهن الحرّة، في معركتها لتحصيل حقوق المودعين في لبنان".

وشدّد كسبار على أنّه "لن يتراجع أمام أيّ ضغط من أيّ مرجع لأنه يتسلّح باستقلاليّته".

كذلك، كرّم ياز كونسلت المحافظ عبّود الذي اشار في كلمة له إلى "وجود أمل، والمرحلة الصّعبة، لا بل الضغط على المواطن سيزيد، ولكن بعد ذلك انفراج لا محالة".

وشمل ايضاً التكريم محامين وعاملين في ياز كونسلت منذ عام 1972.