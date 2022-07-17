أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟

قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي لـ"لبنان24" إنّ "التأخير الذي طرأ بشأن صرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين لم يكن بسبب المصارف، بل هو يرتبط بدواعٍي الإضراب القائم في الدوائر المعنية في الدولة"، وأضافت: "كان من المُنتظر أن تُصرف المساعدة الاجتماعية يوم الجمعة الماضي، إلا أن ذلك لم يحصل، وهناك توقعات بأن تُصرف اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، لكن ما من شيء مؤكّد حتى الساعة، وقد لا يحصل هذا الصرف حالياً".

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إلى ذلك، أفيد بأنّ عدداً من المصارِف اتخذ إجراءاتٍ تقنية داخلية أساسها التحضير لتسليم المساعدة الاجتماعية بالكامل إلى العسكريّين من دون أي نقصان متى جرى صرفها من وزارة المالية، على أن يكون التسديد بالدولار الأميركي إمّا عبر الصناديق الداخليّة في المصارف أو من خلال الصرافات الآلية.