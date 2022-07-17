ارتفاع كبير في عداد كورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1140794، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

وكان عداد كورونا قد سجّل أمس 1975 إصابة.