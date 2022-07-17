عصابة تظهر في شكّا وتفتح نيران أسلحتها.. مشاهد "هوليوودية" تُكشف لأول مرة!

شهدت شوارع بلدة شكّا - شمال لبنان، مطاردة وإطلاق نار بين سيارتين من نوع شيروكي تحمل إحداهما الرقم "1369 y"، وسيارة من نوع "هوندا أكورد" قديمة الطراز.

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ووفقاً لصفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، فإن سيارتي الشيروكي توقفتا في أحد شوارع البلدة، وقد نزل منهما عددٌ من السملحين وأطلقوا النار باتجاه أحد المواطنين، ثم عمدوا إلى مطاردته في أحياء البلدة.ورصدت عدسات كاميرات في المكان ما حصل، وقد أظهرت اللقطات لحظة إطلاق النار من قبل المسلحين المجهولين.