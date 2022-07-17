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لبنان

استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2022 | 13:51
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ وزارة العدل ستشهدُ تحركّات شعبية خلال الساعات المقبلة، وذلك تضامناً مع مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة.
 
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وإزاء ذلك، فقد أفيد بأن محيط الوزارة سيشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، كإجراء احترازي من قبل القوى الأمنية مواكبةً للتظاهرة.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد بدأ ناشطون بالترويج للدعوة للتحرّك المرتقب عبر مجموعات داخليّة وذلك من أجل حشدِ أكبرٍ عدد من المشاركين.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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