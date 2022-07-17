استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ وزارة العدل ستشهدُ تحركّات شعبية خلال الساعات المقبلة، وذلك تضامناً مع مدير عام إدارة المناقصات جان العليّة.

Advertisement

وإزاء ذلك، فقد أفيد بأن محيط الوزارة سيشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، كإجراء احترازي من قبل القوى الأمنية مواكبةً للتظاهرة.