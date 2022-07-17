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لبنان

قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:30
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سجّلت أسعار مختلف المأكولات السريعة ارتفاعاً جديداً، وذلك بسبب غلاءِ أسعار المواد الأوليّة اللازمة لتحضيرها.
 
وحالياً، فإنّ الارتفاع في بورصة اللحوم والدواجن انعكسَ على أسعار سندويشات "الفاست فود"، مثل الشاورما، الفاهيتا، الطاووق، البرغر وغيرها، فباتتَ تلك المأكولات باهظة الثمن بشكل كبير.
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فعلى سبيل المثال، فقد بات سعر سندويش الشاورما مؤخراً 160 ألف ليرة لبنانية، بينما أصبح سعر سندويش الطاووق 140 ألف ليرة. أما سعر وجبة البرغر فبات بـ180 ألف ليرة، بينما باتت الفاهيتا بـ220 ألف ليرة. 
وفي السّياق، قال صاحب مطعم صغير لـ"لبنان24": "الغلاء فاحش والاستمرارية باتت مهددة. الأسعارُ تتغير يومياً وعلينا أن نجاري السوق كي نعمل، إذ أن المواد الأولية المطلوبة لانتاج الأطعمة أصبحت باهظة الثمن ويجري احتسابها بالدولار". 
 
وأردف: "كيلو الطاووق بات اليوم بـ200 ألف ليرة في بعض الأماكن، في حين أنّ أسعار اللحوم سجلت ارتفاعاً إضافياً، علماً إن سعر الدولار ما زال على حاله نسبياً". 
وتابع: "مهما ارتفع ثمن المأكولات التي نقدّمها، فإننا لن نستطيع تعويض الخسائر التي نتكبدها يومياً، فسعر المازوت لتشغيل المولد بهدف تبريد المأكولات، أنهكنا بشدّة، في حين أن المصاريف التشغيلية تزدادُ يوماً بعد يوم". 
وختم: "لا خيار لنا سوى مجاراة أسعار السوق، وإلا فإنا أعمالنا ستتعرض لانتكاسة كبيرة، وقد نُجبر على الإقفال".
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