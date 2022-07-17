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لبنان

خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-07-2022 | 14:47
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قالت مصادر في المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إنّ "من غير المعروف ما إذا كان سيتم إصدارُ جدول جديد لأسعار المحروقات يوم غدٍ الإثنين"، وأضافت: "على الأرجح، سيكون هناك جدول لكن هذا الأمر مرهونٌ بحضور الموظفين إلى المديرية العامة للنفط لإصداره، باعتبار أنهم ملتزمون بالإضراب العام".
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وتابعت المصادر: "في الأيام الماضية، لم يتم إصدار الجدول بسبب الإضراب، لكنه تمت معالجة الأمر بحضور المعنيين بالجدول لإتمامه وإصداره. أما في ما خصّ يوم غد، فإن الأمور ستكشف مسار ما سيحدث، وخلال ساعات الصباح سيتضح كل شيء".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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