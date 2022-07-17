مُداهمات للجيش في طرابلس.. توقيف 7 مطلوبين وهذا ما ضُبط بحوزتهم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 17 / 7 / 2022 دهمت قوة من الجيش في منطقة القبة ـــ طرابلس منازل مطلوبين بعدّة وثائق إطلاق نار وأوقفت 7 أشخاص هم: (س.ا)، (ع.ا)، (خ.ج)، (ع.ج)، (ع.ن)، (م.ا) و (م.ن)، كما ضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العائدة لها، و سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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