بعد مشاهد إطلاق النار في شكا.. ماذا فعلت "مخابرات الجيش"؟

تمكّنت دورية من مخابرات الجيش في الكورة من توقيف شخصٍ يُدعى "ف.ح."، بعد قيامه بإطلاق النار وسط الطريق في منطقة شكا - شمال لبنان.

وأحيل الموقوف إلى الجهات المُختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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مقطع فيديو يوثق مطاردة وإطلاق نار في منطقة شكا، بين سيارتين من نوع شيروكي تحمل إحداهما الرقم "1369 y"، وسيارة من نوع "هوندا أكورد" قديمة الطراز. وكانت صفحة "وينيه الدولة" نشرتيوثق مطاردة وإطلاق نار في منطقة شكا،



ووفقاً للصفحة، فإن سيارتي الشيروكي توقفتا في أحد شوارع البلدة، وقد نزل منهما عددٌ من السملحين وأطلقوا النار باتجاه أحد المواطنين، ثم عمدوا إلى مطاردته في أحياء البلدة.



ورصدت عدسات كاميرات في المكان ما حصل، وقد أظهرت اللقطات لحظة إطلاق النار من قبل المسلحين المجهولين.