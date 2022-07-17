Advertisement

لبنان

السفير السعودي في لبنان ينشر تغريدة جديدة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
17-07-2022 | 15:51
A-
A+
Doc-P-972154-637936951484206375.jpg
Doc-P-972154-637936951484206375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد سفير المملكة السعودية في لبنان وليد البخاري على حسابه في "تويتر قائلاً: "خطابُ الاعتدالِ والوسطيةِ يُؤَرِّقُ شُذَّاذَ الآفاقِ في زمنِ غُربةِ العُقلاء".

وختم التغريدة بوسمي: #قمة_جدة_للأمن_والتنمية #القمة_السعودية_الأميركية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل في هذه الاثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في كليمنصو
lebanon 24
18/07/2022 02:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري: السفير السعودي وليد البخاري مهنئاً: كل عام وشعب لبنان والأمة العربية والاسلامية بخير
lebanon 24
18/07/2022 02:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير وليد البخاري: اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي التي ستوقع غدا لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة
lebanon 24
18/07/2022 02:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
يستقبل الرئيس ميقاتي في هذه الاثناء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
lebanon 24
18/07/2022 02:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد البخاري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2022-07-17
17:49 | 2022-07-17
17:15 | 2022-07-17
17:10 | 2022-07-17
16:55 | 2022-07-17
16:29 | 2022-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website