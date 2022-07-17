السفير السعودي في لبنان ينشر تغريدة جديدة.. ماذا قال؟

غرّد سفير المملكة السعودية في لبنان وليد البخاري على حسابه في "تويتر قائلاً: "خطابُ الاعتدالِ والوسطيةِ يُؤَرِّقُ شُذَّاذَ الآفاقِ في زمنِ غُربةِ العُقلاء".



وختم التغريدة بوسمي: #قمة_جدة_للأمن_والتنمية #القمة_السعودية_الأميركية

Advertisement