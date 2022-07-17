خبر سار من وزير الصحة لمرضى السرطان.. هذا ما أعلنه

Advertisement

اكّد وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنّ هناك حلحلة على صعيد وصول ادوية السرطان الى البلاد، مشيرا الى ان شركات الدواء العالمية تشترط تحويل اموال مقابل الادوية وتأمين الدواء يفتح بابا آخر وهو التوزيع، لافتا الى ان الوزارة تعمل على ضبط الدواء وتأمين الادوية السرطانية في المستشفيات بدل مركز الكرنتينا فقط.الأبيض وفي حديث عبر الـ"LBCI" أعلن أنه خلال فترة اسبوعين ستعمد الوزارة على تسجيل المرضى الذين سيأخذون ادوية امراض السرطان للتأكد ان المستفيد شخص حقيقي.ولفت الى أنّ "السوق السوداء تنشأ بسبب الفراغ وواجبنا الا يلجأ المرضى الى السوق السوداء بمجرد ان نؤمن الدواء".كما كشف وزير الصحة أنّ "الرقم الذي نشتري به ادوية سرطان اقل من الرقم المطلوب وقد وعدنا خيرا واتوقع ان تأخذ الحكومة قرارا ايجابيا في هذا الاطار والاموال تأتي من حقوق السحب الخاصة".