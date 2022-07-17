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لبنان

سعر ربطة الخبز سيرتفع بقوّة.. هكذا سيُصبح

Lebanon 24
17-07-2022 | 16:03
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قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "البنك الدولي يضمن وصول القمح إلى لبنان ما بين 6 و 9 أشهر"، مشيراً إلى أنه "سيتم غداً وضع الإطار التنفيذي للقرض للحدّ من الدعم والفساد". 
ولفت سلام إلى أنّ "اتفاق البنك الدولي هو لإنهاء الدعم عن الطحين"، معلناً أنّ "سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 30 ألف ليرة وسيكون هناك بطاقات تمويلية للأسر الفقيرة لشراء الخبز عبرها".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، كشف سلام أنه "ما زالت هناك أطنان من حبوب القمح داخل الإهراءات في مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن "هناك اقتراح لإخماد الحريق في المرفأ عبر بواخر محمّلة بمدافع مائيّة". 
وأردف: "إهراءات مرفأ بيروت وصايتها تابعة لوزارة الاقتصاد واقترحت ان يكون هناك مشروع الشاهد للإهراءات بعدما كان هناك قراراً بهدمها".
 

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