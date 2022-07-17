عن الكهرباء والتعرفة.. ما الذي كشفه وزير الطاقة؟

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أنّه لا ميزانية لدى الدولة من أجل شراء الفيول، وقال: "اذا لم يتمّ إصلاح موضوع التعرفة من غير الممكن أن تُؤمّن الكهرباء وعدم رفع التعرفة موضوع سياسي".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار فياض إلى أنّ "رفع التعرفة يبدأ من مؤسسة كهرباء لبنان وهي مؤسسة مستقلة، وبامكانها ان تصدر تعرفة جديدة، ثم يصادق على ذلك وزير الطاقة ووزير المالية، وان كان هناك حاجة لتوافق سياسي يحصل بعد اصدار مجلس الادارة للزيادة".وقال: "وضعت خطة لتعرفة مرتبطة بالفيول المصري وتغيّر سعر الفيول عالمياً، وناقشنا مع مجلس إدارة الكهرباء موضوع التعرفة والمواقف في السياسة تقرأ بعدم صدور قرارات من مؤسسة الكهرباء".وأضاف: "عرضت خطة الكهرباء على وزير المالية ورئيس الحكومة واللجان، وبالتالي الخطّة عليها توافق من الأساس".وأكمل: "في العروض الاولية التي اتتنا من شركات خاصة لبناء محطات كهرباء، فإنّ كلفة الكيلواط عالية جداً في حين أنّ البيئة الاستثمارية تكون افضل حينما يكون القطاع متوازناً مالياً اي حينما تكون التعرفة متوازنة ومن دون تعرفة لا يمكن لأحد ان يستثمر".وأكد فياض أنه "في حال لم يتم الاتفاق على تعرفة تُغطّي الكلفة لتأمين الكهرباء، فإنه لن نحصل على التيار"، مشدداً على أنه "يجب تحسين الجباية ووقف الهدر على الشبكة".وأشار الى ان "لدى العراق النية بالاستمرار في الوقوف الى جانب اللبنانيين"، موضحاً أن "القرار يبقى بيد الحكومة العراقية وهذا ليس حلّا للكهرباء بل بمثابة مورفين".وقال: "نحن بحاجة الى كميّة فيول اكبر من الفيول العراقي وكان لدي حديث مع وزير خارجية الجزائر سعيا لمدّنا بالفيول ايضا".وأضاف: "تركيا ابدت رغبة بمساعدة لبنان ولكن واجهنا مشكلة في الاموال العالقة مع البواخر، وموضوع سوناطراك مع الجزائر يمكن ان نتفق على مبدأ لحلّه مع الجزائريين وسأتوجّه الى الجزائر قريباً وغداً سألتقي سفير الجزائر لدى لبنان".