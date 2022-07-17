تمرُّ العلاقات بين أقطاب سياسيين بمرحلة من البرودة بسبب الإختلاف في وجهات النظر في طريقة التعاطي مع التطورات المتلاحقة بعد الإنتخابات النيابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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