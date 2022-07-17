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لبنان

انتقاد وتحذير

Lebanon 24
17-07-2022 | 17:15
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ينتقد عدد من نواب كتلة حزبية بارزة مواقف رئيس الكتلة التي تزيد التباعد مع بعض الحلفاء، محذرين من مخاطر العزلة التي تهدد الكتلة عشية الإستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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