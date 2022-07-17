انتقاد وتحذير

ينتقد عدد من نواب كتلة حزبية بارزة مواقف رئيس الكتلة التي تزيد التباعد مع بعض الحلفاء، محذرين من مخاطر العزلة التي تهدد الكتلة عشية الإستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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