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لبنان

إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية.. ما السبب؟

Lebanon 24
17-07-2022 | 17:49
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سُمِع إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية.
وقد أشارت المعلومات إلى ان "اطلاق النار قام به شبّان مخمورون من دون حسيب أو رقيب.
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