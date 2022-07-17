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لبنان
إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية.. ما السبب؟
Lebanon 24
17-07-2022
|
17:49
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سُمِع إطلاق نار كثيف في مخيم الرشيدية.
وقد أشارت المعلومات إلى ان "اطلاق النار قام به شبّان مخمورون من دون حسيب أو رقيب.
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