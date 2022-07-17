29
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
24
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
30
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون وباسيل يريدان قاضيا يدّعي على سلامة.. مصادر الحاكم: انقاق "الطاقة" يضعهم في خانة الاتهام
Lebanon 24
17-07-2022
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت" الديار" عن وزير سابق أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال النائب جبران باسيل إلى إيجاد قاضٍ يدّعي على حاكم مصرف لبنان ، بهدف منعه من إكمال مهامه في المصرف المركزي. وحتى الساعة يرفض مُعظم القضاة الذين تمّ الطلب إليهم الإدعاء على سلامة، لعدم وجود أدلّة كافية بحسب المُعطيات التي تمّ تسريبها. من جهته يتّهم فريق رئيس الجمهورية بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالضغط على القضاء لعدم قبول الدعوى، إلا أن العديد من السياسيين يرون في الحراك العوني تدخّلا فاضحا في العمل القضائي، ومحاولة لتحميل سلامة مسؤولية كل ما حصل ، وبالتالي تبرئة فريق رئيس الجمهورية من إنفاق وزارة الطاقة على مرّ السنين، وتعيين حاكم محسوب على العهد لمدة ست سنوات. ويُضيف الوزير السابق أن فريق رئيس الجمهورية يستميت في هذا الملف بهدف وضعه كإنجاز في خانة محاربة الفساد.
Advertisement
مصدر مُقرّب من مصرف لبنان قال لـ»الديار» أن ما كشفه حاكم مصرف لبنان في ظهوره الإعلامي الأخير عن حجم إنفاق الدولة، خصوصا وزارة الطاقة يضع فريق رئيس الجمهورية في خانة الإتهام، وليس حاكم المركزي الذي سعى بكل جهده لعدم إفلاس الدولة. إلا أن القرار السياسي يبقى الأقوى، حيث إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرارها في 7 آذار 2020 بوقف دفع سندات اليوروبوندز وهو ما جعل الأوضاع تتدهور بهذه السرعة الكبيرة. وأضاف المصدر أن السلطة السياسية ومنذ إندلاع الأزمة لم تقم بأي إجراء تصحيحي، لا بل على العكس فرضت على مصرف لبنان دعم السلع والبضائع المستوردة والذي ذهب إلى جيوب التجار والمافيات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
Lebanon 24
خبرٌ عن تسعيرة البنزين.. إليكم ما سيجري غداً
14:47 | 2022-07-17
17/07/2022 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
Lebanon 24
أموالٌ ستُحوّل إلى المصارف قريباً.. من سيستلمها؟
12:25 | 2022-07-17
17/07/2022 12:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
Lebanon 24
بالوقائع.. هل يرغب بايدن بحربٍ في لبنان؟
05:00 | 2022-07-17
17/07/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
قفزة غير مسبوقة لأسعار "الشاورما" و"الطاووق" في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
14:30 | 2022-07-17
17/07/2022 02:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
استنفارٌ أمني حول وزارة بارزة.. ما الذي يُحضّر؟
13:51 | 2022-07-17
17/07/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-07-18
الانشغال الدولي يحفّز التسوية الداخلية.. الا في "حالة واحدة"
03:50 | 2022-07-18
سعر دولار "صيرفة".. كيف سيُصبح؟
03:48 | 2022-07-18
شارل عربيد من باريس : فرنسا حاضرة دائما إلى جانب لبنان وحريصة على استقراره ورسالته ومستقبله
03:35 | 2022-07-18
عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات
03:31 | 2022-07-18
أغنية "عالعين موليتين" تشعل أجواء بيت الدين.. شاهدوا الفيديو
03:18 | 2022-07-18
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات ينشط في المتن وكسروان وهذا ما ضبط معه
فيديو
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. عثر على زوجته معلقة وعارية وسط غرفة المعيشة في المنزل (فيديو)
05:00 | 2022-07-17
18/07/2022 11:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
Lebanon 24
ورد الخال تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بالمايوه وتقفز داخل أحد المسابح! (صور وفيديو)
02:16 | 2022-07-17
18/07/2022 11:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-07-17
18/07/2022 11:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact