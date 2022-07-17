"ضوي الشارع"... مبادرة مهمة في طرابلس

اطلقت سلسلة من مطاعم ومقاهي طرابلس بمبادرة من رجل الاعمال "فيصل البقار"، مبادرة تحت عنوان "ضوي الشارع" في مدينة طرابلس.



وتهدف المبادرة لانارة شوارع مدينة طرابلس، حيث ستبدأ بخطوات بسيطة وهي عبارة عن تكفل كل مؤسسة او مطعم او مقهى على الشوارع الرئيسية بإنارة وصيانة عواميد انارة البلدية الموجودة امامها وذلك بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء وغياب الاضاءة عن المدينة.

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