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لبنان

هذا ما حصل فجراًُ في البداوي

Lebanon 24
18-07-2022 | 00:22
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اقدم مجهولون، فجر اليوم، على القاء قنبلة في منطقة البداوي في طرابلس، نتج عنها تحطم عدد من زجاج السيارات، وفق مندوبة "لبنان 24".
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