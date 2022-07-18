هذا ما حصل فجراًُ في البداوي

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لبنان
هذا ما حصل فجراًُ في البداوي
Lebanon 24
18-07-2022
|
00:22
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اقدم مجهولون، فجر اليوم، على القاء قنبلة في منطقة البداوي في طرابلس، نتج عنها تحطم عدد من زجاج السيارات، وفق مندوبة "لبنان 24".
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