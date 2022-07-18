Advertisement

لبنان

خلوة نواب التغيير تنتهي بخلاف على "كلمة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-07-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-972222-637937276721746210.jpeg
Doc-P-972222-637937276721746210.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم تخلص خلوة "نواب التغيير" التي عقدت بعد تأجيل متكرر الى الإتفاق على كل الملفات الراهنة والداهمة، أما الإختلاف الأكبر في المواقف فكان بشأن مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، إذ إن النواب التغييريين ، مثلما يسمونهم، من خلفياتٍ سياسية متعددة ولو انهم يتصرفون  اليوم "باستقلالية" عن الأحزاب .

مصدر مطلع على مداولات الخلوة أكد أن الجدل حصل حول صفة "السيادي" الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، حيث أن هناك مجموعة من النواب من خلفياتٍ يسارية قديمة، وليس لديهم حساسية على موضوع السلاح حارج اطار الدولة وقرار السلم والحرب ومبدأ الحياد، فيما  مجموعة أخرى تعتبر الحياد والسيادة وحصرية السلاح من الأساسيات في قضية إنتقاء رئيس جديد للجمهورية .

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-07-18
03:50 | 2022-07-18
03:48 | 2022-07-18
03:35 | 2022-07-18
03:31 | 2022-07-18
03:18 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website