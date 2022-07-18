خلوة نواب التغيير تنتهي بخلاف على "كلمة"

لم تخلص خلوة "نواب التغيير" التي عقدت بعد تأجيل متكرر الى الإتفاق على كل الملفات الراهنة والداهمة، أما الإختلاف الأكبر في المواقف فكان بشأن مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، إذ إن النواب التغييريين ، مثلما يسمونهم، من خلفياتٍ سياسية متعددة ولو انهم يتصرفون اليوم "باستقلالية" عن الأحزاب .

مصدر مطلع على مداولات الخلوة أكد أن الجدل حصل حول صفة "السيادي" الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، حيث أن هناك مجموعة من النواب من خلفياتٍ يسارية قديمة، وليس لديهم حساسية على موضوع السلاح حارج اطار الدولة وقرار السلم والحرب ومبدأ الحياد، فيما مجموعة أخرى تعتبر الحياد والسيادة وحصرية السلاح من الأساسيات في قضية إنتقاء رئيس جديد للجمهورية .