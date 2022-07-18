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لبنان

الوساطة تتحرك بين حلفاء حزب الله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 01:45
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أعاد حزب الله فتح باب التنسيق الذي يقوده بين حلفائه السياسية من اجل الاعداد للانتخابات الرئاسية بعد اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم الممانعة في ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون للانتخابات الرئاسية.

وتشير المصادر المطلعة الى تقارب متزايد يبن حلفاء الحزب في ما يخص العلاقات الثنائية بين بعضهم البعض، من دون ظهور اي مؤشرات واضحة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية.

وترى المصادر" ان حزب الله يراهن على خطاب واضح لحلفائه وخطة سياسية متفق عليها فيما يخص المعركة الرئاسية لمواجهة اي مرشح قد يحاول خصومه فرضه عبر التكتل حول اسم واحد مقبول من عدد كبير من النواب الحاليين".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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