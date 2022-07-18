الاشتراكي "يقاوم الضغوط"

اقفل الحزب التقدمي الاشتراكي مسبقا باب النقاش في موضوع النصاب المتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

وبحسب المعلومات فان حزب القوات اللبنانية يسعى الى تأمين النصاب الكافي لعقد جلسة الانتخاب او تعطيلها وأجرى اتصالات مع العديد من الكتل والنواب والقيادات ومن بينها الحزب الاشتراكي، الا ان الاخير اعتبر انه قبل الحديث عن تأمين النصاب لجلسة الانتخاب يجب السعي للتوافق على انتخاب رئيس توافقي، ليس بالضرورة منتميا الى" الفريق السيادي" بل على الاقل الا يكون تابعا " لمحور الممانعة".

وفي السياق ذاته كان لافتا تصريح عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي امس تعليقًا على خيار الرئيس التوافقي، حيث قال أنه “لا مانع لدى “القوات” أن يتوافق الجميع على مواصفات مرشحنا”.