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لبنان

المعلوف يثير الجدل مجددا: ماذا قال؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 02:45
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لم تهدأ "عاصفة" التصريحات التي أطلقها النائب السابق سيزار المعلوف الذي تحالف في الانتخابات السابقة مع القوات اللبنانية قبل ان يفترقا اثر تبلغه قرار فصله من كتلة القوات عبر الاعلام.

وقبل ايام اطل المعلوف عبر شاشة الOTV حيث اطلق سلسلة مواقف اثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين اعتبر البعض انها "حيث لا يجرؤ الاخرون"، وصفها البعض الاخر "بالانشقاق عن المبادىء السياسية". وراح البعض يتساءل حول حقيقة السبب الذي جعله ينقلب على نفسه وعلى فريقه وينتقل من فريق معادٍ لإيران الى فريق "يطبّل" لها ليل نهار!

ومما قاله المعلوف في حديثه: ايران ليست عدوة ولطالما كانت خدماتها للبنان دون أي شرط، وفي هذا الموضوع فإن اللبناني اليوم امام اختبار صعب، فإما ان يكون "مرتّ وعميل او يكون وطني".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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