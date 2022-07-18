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لبنان

تقرير يكشف مبلغاً دفعته "حركة تغييرية" للحملة الانتخابية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 04:40
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كشف تقرير لاحدى الشركات التابعة لهيئات اوروبية بأن حركة تغييرية انفقت على حملتها الانتخابية افتراضيا، اي عبر مواقع التواصل وتحديداً موقع فايسبوك ما يقارب ال16 الف دولار مقابل اعلانات، الا انها لم تفلح في الحصول على نائب واحد في الانتخابات النيابية الاخيرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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