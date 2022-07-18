هل ستستمر أزمة الرغيف؟

اوضح نقيب اصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف ان سبب أزمة الرغيف هو توقف عدد من المطاحن عن العمل اضافة الى عطلة عيد الاضحى دون تأمين المخزون للافران.



واشار في حديث عبر صوت لبنان الى ان مخزون القمح غير كافٍ ففي بعض المطاحن يكفي لاسبوع وفي البعض الآخر يكفي لايام، متمنيًا ان تصل بواخر القمح في الوقت المناسب ويتم تحويل ثمنها الى الخارج سريعًا وان تخضع للتحاليل المخبرية.

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