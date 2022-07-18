بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات ينشط في المتن وكسروان وهذا ما ضبط معه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، البيان التالي:في سياق العمليات المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات وتعاطيها في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تمكّنت من تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في مناطق المتن وكسروان، ويدعى:-ج. ح (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرميّة بجرائم سرقة ومخدّرات.بتاريخ 11-07-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه فيه بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة ضبية على متن سيّارة نوع "كيا" لون أسود.بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط ما يلي:- /4/ علب بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين زِنة الواحدة حوالي /4،8/غ- /38/ مظروفًا ورقيًا بداخلها مادّة الكوكايين زِنة المظروف الواحد حوالي /1،8/غ- /55/ "طبّة بلاستيكية" بداخلها مادّة الكوكايين زِنة الواحدة حوالي /4،1/غ- /4/ "طبات بلاستيكية" بداخلها مادّة باز الكوكايين، زِنة الواحدة حوالي /4،2/غ- مبلغ مالي وقدره /17،800،000/ ليرة لبنانية و /370/ دولاراً أميركيًا، وهاتف خلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ من المتعاطين في مختلف مناطق المتن وكسروان.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، كما جرى حجز السيارة، بناءً على إشارة القضاء المختص.