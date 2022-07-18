عن المساعدة الاجتماعية للعسكريين.. إليكم آخر المُستجدات

تترقب أوساط العسكريين، اليوم، إمكانية صرف المساعدة الاجتماعيّة المستحقة لهم عبر المصارف، وقد أفادت المعلومات بأنّ "حشداً من العسكريين المتقاعدين والذين هم في الخدمة الفعلية بدأوا بالتوافد إلى المؤسسات المصرفية لاستطلاع ما إذا كانت أموالهم قد وصلت إلى حساباتهم أم لا".

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وبحسب المصادر، فإن أمر المساعدة الاجتماعية سيُحسم بين الساعة العاشرة صباحاً و 12 ظهراً، وسيتبين ما إذا كانت ستُصرف اليوم أم لا.