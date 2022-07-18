سعر دولار "صيرفة".. كيف سيُصبح اليوم؟

قالت مصادر مصرفية إنّ "سعر دولار منصة صيرفة، اليوم، قد يبقى على حاله عند حدود 25600 ليرة لبنانية أو قد يشهد ارتفاعاً طفيفاً"، موضحة أنّ "المصارف تعملُ يومياً على التنسيق مع مصرف لبنان بشأن ترتيبات المنصة والدولارات الموجودة لديها"، وأضافت: "حجم التداول على منصة قد يتخذ منحى تصاعدياً خصوصاً أن مختلف المؤسسات باتت تستند إلى صيرفة في مختلف التعاملات".

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