Advertisement

لبنان

قراران هامان من كركي.. ماذا تضمنا؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 04:33
A-
A+
Doc-P-972284-637937420892184406.jpg
Doc-P-972284-637937420892184406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر المدير العام  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارين، رقمها 674 و675  تاريخ 18/7/2022، قضى بموجبهما إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهري أيار وحزيران 2022 بلغت قيمتهما حوالي 74 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وأوضح ان "هذه السلفات الشهرية الملتزم تسديدها من قبل الصندوق تدل على حرصه الشديد من أجل الحؤول دون انهيار القطاع الصحي والاستشفائي في البلاد وضمان استمراريته بغية معاودة لعب دوره الريادي كمستشفى للشرق الأوسط".

 

وأعلن كركي "أن إدارة الصندوق في صدد التحضير لزيادة التعرفات الاستشفائية على ضوء نتائج الدراسات المالية التي تعدها الوحدات المختصة في الصندوق"، مطالبا الدولة اللبنانية "القيام بواجباتها في هذا الخصوص كون المضمون لم يعد قادرا على تحمل الفروقات المالية الضخمة للفواتير الصحية والاستشفائية والدوائية لاسيما بعد دولرتها".

 

كما طالب كركي الدولة بـ"ضرورة تسديد ديونها المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 ودفع الأموال المرصودة لها في الموازنات العامة السابقة وخاصة تلك المرصودة في مشروع موازنة العام 2022.

 

 

 

 

 

Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2022-07-18
02:00 | 2022-07-18
12:28 | 2022-07-18
12:21 | 2022-07-18
12:09 | 2022-07-18
11:44 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website