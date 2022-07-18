عن التقسيم في لبنان وسلاح "حزب الله".. هذا ما كشفه جنبلاط

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "قرار الحرب والسلم سيبقى بيد حزب الله وإيران طالما لم نتوصل إلى وضع خطة دفاعية، حيث يصبح لاحقاً سلاح الحزب تحت إمرة الدولة"، وأضاف: "ربما دخلنا في الحرب الروسية - الاوكرانية لأن كلام السيد حسن نصرالله كان واضحاً: (لا للغاز في البحر الأبيض المتوسط)، ما يعني أنه يجيب الغرب ويقول إنه لن تستطيعوا أن تعوّضوا نقص الغاز الروسي من البحر الأبيض، إسرائيل أو غيرها من المواقع، ولبنان ذهب مع الريح".

Advertisement