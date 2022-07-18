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لبنان

في هذه البلدة... النفايات مكدسة والاهالي يهددون

Lebanon 24
18-07-2022 | 05:09
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أفاد مندوب "لبنان 24" ان  منطقة برقايل في عكار، تشهد منذ عدة ايام تكدس للنفايات على مختلف طرقاتها، ما ادى الى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وهدد الاهالي بالبدء بقطع الطرقات بحال استمرار البلدية بعدم تأدية واجباتها.
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نفايات

برقايل

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