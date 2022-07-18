في هذه البلدة... النفايات مكدسة والاهالي يهددون

أفاد مندوب "لبنان 24" ان منطقة برقايل في عكار، تشهد منذ عدة ايام تكدس للنفايات على مختلف طرقاتها، ما ادى الى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.



وهدد الاهالي بالبدء بقطع الطرقات بحال استمرار البلدية بعدم تأدية واجباتها.

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