الدفاع المدني يُخمد حريقاً داخل معرض للسيارات في وادي الزينة

أخمد عناصر من الدفاع المدني، ظهر اليوم الإثنين، حريقاً اندلع داخل معرضٍ للسيارات في وادي الزينة - الشوف.

وبحسب الدفاع المدني، فإنّ الأضرار اقتصرت على الماديّات.