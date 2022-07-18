معطيات "غير مُطمئنة" عن مخزون القمح في لبنان.. ما الذي كُشف مؤخراً؟

قالَ نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف إنّ "هناك 240 فرناً على الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المؤسسات لانتاج الخبز وبيعه للناس منتشرة في كافة المناطق"، وأضاف: "أسباب الأزمة القائمة تعود إلى توقف عدد من المطاحن منذ أكثر من 20 يوماً إضافة إلى حلول فترة عيد الأضحى من دون تأمين مخزون كافٍ للأفران خلال أيام العطلة".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال سيف: "مخزون القمح عند بعض المطاحن يكفي لأسبوعين، وعند البعض الآخر لأيام، ونتمنى أن تصل بواخر القمح بالوقت اللازم وأن يتمّ إيجاد الآليات السريعة لتأمين الأموال اللازمة لها وأن تحضر للتحاليل المخبرية بالسرعة القصوى".

وأردف: "نحنُ كأفران نستلم البونات أو قسائم التسليم من وزارة الاقتصاد بناء على دراسة موضوعة بين الفرن ووزارة الاقتصاد والمطحنة".