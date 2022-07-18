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لبنان

"موقف واحد".. هكذا يتقارب الراعي مع "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 06:30
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كان لافتاً يوم أمس موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وتأكيده على أنه "ليس بمقدور لبنان الانتظار طويلاً لاستخراج النفط والغاز"، وتمنّيه على الولايات المتحدة أن تحسم الموضوع مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن. 
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كلامُ الراعي استوقف بعض المراقبين الذين اعتبروا فيه تقارباً مع موقف "حزب الله" المرتبط بترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز. فالحزب أكد مراراً على أن هناك فرصة ذهبية للبنان خلال الشهرين الحاليين لاستخراج النفط والغاز من البحر باسرع وقتٍ ممكن، وهو أمرٌ أكد عليه الراعي أيضاً بشكل مباشر. 
وعملياً، فإنّ ما يتبين هو أنّ المبدأ بشأن ملف الغاز هو أمرٌ متوافق عليه بين مختلف المكونات في لبنان، وما موقف الراعي في هذا الصدد كمرجعية  بارزة، سوى تأكيد على أنّ الملف ليس عادياً بالنسبة للبنان، ولا تنازل عنه أبداً.
بشكل أو بآخر، فإن تلك الإشارات جميعها كفيلة بإيصال رسالة إلى العدو الإسرائيلي والأميركيين بأن هناك التفافاً لبنانياً حول موقفٍ موحد بشأن الحدود البحرية، وقد تكون هذه الورقة أداة قوية تفرض نفسها خلال المفاوضات التي يعتزمُ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تحريكاً مجدداً خلال الفترة القليلة المقبلة.

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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