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لبنان

تداعيات لقاء "اللقلوق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 08:00
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يقول بعض العارفين أن لقاء – الغداء، الذي عُقد بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن في اللقلوق مؤخرًا خرج بإتفاق مبدئي على ترتيب لقاء ثنائي بين باسيل ورئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في منزل الخازن في القليعات. 
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وسيكون هذا اللقاء، إذا ما عُقد، الثاني من نوعه بعد لقاء أولي جمعهما عند الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى مائدة إفطار. 
 وكان الخازن زار بنشعي ووضع فرنجية في أجواء لقاء اللقلوق، وإمكانية عقد لقاء ثنائي بينه وبين باسيل. 
أجواء بنشعي تشير إلى إن العلاقة مع "التيار الحر" آخذة في التحسن، إنما ليس معلومًا حتى الآن الى أين يمكن أن تصل، وإذا ما كانت ستفضي الى تفاهم رئاسي أم لا. 

لبنان

خاص

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