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لبنان

من سيختار النواب المقرّبون من "المستقبل" رئيساً للجمهورية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-07-2022 | 08:30
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يبدو واضحاً أنّ الأنظار تتجهُ اليوم إلى موقف الكتلة المُقرّبة من "تيار المستقبل" في مجلس النواب، وذلك عندما يتعلق الأمرُ باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
حتى الآن، ما تظهره المعطيات أن الاتصالات غير المُعلنة بدأت مع  نواب تلك الكتلة، وفي ما بينهم، وذلك للوقوف عند الآراء الأوليّة بشأن انتخابات الرئاسة، لكن ما يظهر حتى الآن هو أنّ لا شيء محسوماً باتجاه أيّ طرح، باعتبار أن الأمور ما زالت في بدايتها.
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ومن الممكن أن يكونَ موقف الكتلة مُرتبطاً بموقفٍ أساسي يصدرُ من البيت السياسي الداخلي لـ"تيار المستقبل"، خصوصاً أن الارتباط السياسي بين الرئيس سعد الحريري وهؤلاء النواب لم ينقطع. وبالتالي، فإن احتمالَ اختيار هؤلاء النواب لشخصية كان الحريري قبِل بها سابقاً هو الأكثر ترجيحاً، لكن الأمر المؤكّد هو أنّ النواب السنّة  سيكونون بعيدين كل البعد عن مرشح استفزازي لمختلف الأطراف. 

لبنان

خاص

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