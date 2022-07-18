بعدما تحدث عن "سماسرة ونصابين" في التيار.. رد عنيف من منسق "المستقبل" على علوش

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علق منسق عام الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، على ما وصفه بـ"تمادي د. مصطفى علوش في الافتراء على "تيار المستقبل" وقيادته"، بعدما قال علوش بأنّ "المستقبل" يضم "مجموعة من السماسرة والنصابين"، فكتب موسى مغرداً: "د. علوش، من فمه يدان!.يصف نفسه حرفياً أنه "أساء الأمانة" ومن "النوع الدنيء"، ويصنف بضاعته بـ"الفاسدة".من كان مثله هو آخر من يوزع شهادات في القيادة وتوقيت العمل السياسي، وأشبه بشخصية علوش في مسلسل الزمن الجميل "الدنيا هيك".لكنه للأسف "الزمن الرديء"، و"الدنيا هيك"، و"علوش هيك"!.