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لبنان
حاولوا الهروب عبر البحر... الجيش يوقف أكثر من 50 شخصا
Lebanon 24
18-07-2022
|
06:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة اكثر من 50 مواطنا لبنانيا، مغادرة الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر البحر عند نقطة "العريضة".
وتمكن الجيش من القاء القبض عليهم ونقلعم الى احد مراكزه للتحقيق معهم.
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