قيادتا "أمل" و"حزب الله": للاسراع بتشكيل الحكومة

عقدت قيادتا حركة أمل - إقليم جبل عامل وحزب الله - منطقة الجنوب الأولى لقاءهما الدوري، في مكتب "حزب الله" في مدينة صور، في حضور مسؤول الإقليم علي اسماعيل ومسؤول المنطقة عبد الله ناصر، حيث تم التداول في الشؤون والمستجدات المحلية والاقليمية.

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ودعا المجتمعون جميع المعنيين لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية والأخلاقية، مؤكدين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لما في ذلك من انعكاس ايجابي في البدء بحلّ الأزمة.



كذلك، طالب المجتمعون الأجهزة الأمنية والقضائية "القيام بدورها ومضاعفة جهودها في وضع حد للتعديات والعبث بأمن وسلامة المواطنين، باعتباره يقع ضمن مسؤوليتهم المباشرة خاصة وأنه لا يوجد أي غطاء على أي مرتكب ومخل".



كما أكد المجتمعون على "ضرورة حل قضية تعطيل الإدارات والمرافق العامة، وتأمين مطالب العاملين بالحد الذي يمكنهم من مزاولة عملهم، لأن استمرار ذلك هو شل للبلد وتعطيل لحياة الناس وإمعان في الأزمة".

