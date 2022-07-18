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لبنان

موقف حازم من برّي أمام السفيرة الأميركية.. ماذا قال عن ملف الحدود البحرية؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 07:13
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجموعة العمل الإميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وبعد اللقاء قال غبريال: "أجرينا مع دولة الرئيس نبيه بري محادثات بناءة وصريحة وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لانجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما نقاشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الانسانية، كما اعلمنا دولته ان الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الانمائية العام الفائت بـ700 مليون دولار".
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وأشار غبريال إلى أنه لم يعد هناك من وقت لإضاعته من أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي من أجل انقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من اجل دعم احتياجات لبنان.

من جهته، قال الرئيس برّي للوفد الاميركي: "لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع".
 
 
 
 
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