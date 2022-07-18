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لبنان

لجنة الاتصالات بحثت في مشاكل القطاع

Lebanon 24
18-07-2022 | 07:50
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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور الاعضاء.
 وقال الموسوي بعد الجلسة:" تم اليوم استكمال كل الاشكالات التي تعتري قطاع الانصالات، كما تم التطرق الى موضوع التعرفة، وتواصلنا مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم لان تكون هناك حلول جزئية، وطالبنا بان يكون هناك سعي حقيقي لتصحيح بعض الخلل القائم ونحن لا يمكن ان نشهد انهيارا لهذا القطاع، وطالبنا بحلول جزئية للشرائح وعدد من القطاعات كالطلاب، ونتمنى ونطالبه بان يعمل على وضع حلول لهذه المسألة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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